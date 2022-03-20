Беннет планирует возможную поездку в Киев
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попросил чиновников спецслужбы Шабак (Shin Bet) подготовиться к его возможному визиту в Киев для переговоров о прекращении огня, пишет Times of Israel.
Согласно информации, хотя визит все еще является отдаленной возможностью, разговоры о возможной поездке активизировались в выходные.
Отмечается, что израильские сотрудники службы безопасности считают, что такой визит был бы "кошмаром" в плане безопасности ввиду российских бомбардировок. Израильские чиновники сообщили украинским коллегам, что Беннет отправится в поездку не для "для фотосессии" и посетит Киев, только если стороны будут близки к достижению соглашения, чтобы помочь подтолкнуть их к финишу.