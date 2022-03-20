Крупнейшая нефтегазовая компания Японии прекратила закупать российскую нефть

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии Eneos Holdings прекратила закупать сырую российскую нефть, заявил глава компании Цутому Сугимори, сообщает Reuters.

По его словам, это произошло из-за войны в Украине. "Тем не менее российские поставки, на которые Eneos подписала контракты до февральского вторжения, как ожидается, будут поступать в Японию примерно до апреля, без каких-либо проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой", - сказал он на пресс-конференции.

Отметим, что Eneos Holdings - крупнейшая нефтегазовая корпорация Японии, управляет рядом компаний, занятых в секторах энергетики, ресурсов и материалов.