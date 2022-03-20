В Финляндии задержали 21 яхту, а в Швейцарии арестовали недвижимость российских миллиардеров
Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
The Insider пишет, что швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену, бывшему председателю совета директоров Альфа-банка. Он покинул этот пост 1 марта, после того как оказался под санкциями из-за российского военного вторжения на территорию Украины. Арестованная квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже роскошного комплекса Les Hauts de Gstaad.
На прошлой неделе итальянские власти арестовали строительный комплекс на средиземноморском острове Сардиния, принадлежащий Авену. Сам миллиардер назвал введенные в отношении него санкции «ложными и необоснованными».
Радио Свобода напоминает, что яхты, частные самолеты, объекты недвижимости и другое имущество российских бизнесменов арестовывают в Европе после введения санкций Евросоюзом, Великобританией, США и другими странами. По информации Bloomberg, только в Италии за последнее время были заморожены активы россиян на 780 миллионов евро.