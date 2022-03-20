В Финляндии задержали 21 яхту, а в Швейцарии арестовали недвижимость российских миллиардеров

Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

The Insider пишет, что швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену, бывшему председателю совета директоров Альфа-банка. Он покинул этот пост 1 марта, после того как оказался под санкциями из-за российского военного вторжения на территорию Украины. Арестованная квартира с тремя спальнями находится на пятом этаже роскошного комплекса Les Hauts de Gstaad.