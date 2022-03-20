Российские войска продвинулись ещё на 6 километров

Российская армия установила контроль над десятком населенных пунктов Украины, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

По словам представителя Минобороны РФ, российская авиация за сутки уничтожила 137 украинских военных объектов. Как рассказал Конашенков, среди них "шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), один зенитный ракетный комплекс (ЗРК), восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники". Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.