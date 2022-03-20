В Москве назвали условия сохранения отношений США и России

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, она, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - сказал Рябков, отвечая на вопрос Интерфакса, есть ли у российской стороны понимание того, что может сделать Вашингтон для сохранения отношений.

США для сохранения отношений с Россией должны прекратить угрозы в адрес Москвы, а также поставки вооружений в Украину, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что этого не произойдет, к сожалению, тогда вообще будет, я думаю, определенная перспектива для нормализации отношений", - добавил Рябков.

Он заявил, что "пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва.

"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано: что вопрос в той линии, которую выберут США", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия отозвать своего посла из Вашингтона.