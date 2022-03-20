Украинские военные разгромили подразделения российских морпехов
Большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, уничтожена, заявил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook
"Друзья, поступила интересная информация, очень приятная. Так вот частично тот личный состав, который пытался в начале большой войны высадиться здесь у нас, на одесском побережье, к сожалению не пошел на дно, но к счастью – убит, уничтожен и гниет. Под Николаевом, Мариуполем… И такова судьба каждого российского военного", - отметил он.