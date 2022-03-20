Facebook и Instagram в России теперь как «Талибан» горячая тема
Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм. Как сообщается, решение суда вступит в силу немедленно.
Два миллиарда пользователей-экстремистов — это, конечно, новое слово в судебной практике. В российской Государственной Думе уже раздаются голоса о том, что при упоминании этих сетей в российских СМИ нужно указывать их статус как «экстремистской организации», а использование их логотипов должно быть запрещено.
Все всё понимают – запрет этих социальных сетей происходит не из-за экстремистских высказываний. Поскольку когда в них миллиарды пользователей – обязательно найдутся и люди с психическими расстройствами и неадекватным мышлением, а также странными взглядами. Запрет продиктован политическими мотивами, главный из которых - опустить перед Россией «железный занавес», чтобы у ее граждан не возникало и тени сомнений в достоверности сообщений российской пропаганды, утверждающей, что «все идет по плану».
Политическую составляющую подтверждает и то, как проходило судебное заседание. Тверской суд отказался рассматривать апелляции адвокатов компании Мета, которой принадлежат эти социальные сети, и отклонил их требование о проведении лингвистической экспертизы текстов, которые стали поводом для запрета. Казалось бы — нормальная просьба и было бы логично исследовать, а на самом ли деле... Но суд посчитал, что и без экспертизы вопрос ясен.
Кстати, на днях Бразилия запретила Telegram на своей территории, однако оперативно выяснила, что неисполнение решения самой компанией было вызвано технической ошибкой. Она была устранена, и детище Павла Дурова возобновило свою работу на территории страны. Но Россия – это вам не Бразилия. Здесь свои законы, а точнее – понятия, по которым живут российские власти.
Здесь правящие элиты не понимают, в каком веке они живут и что значат в наше время социальные сети для граждан. Спору нет, есть у них и негативные стороны. Но положительных – гораздо больше. Вот только адекватно их оценить чиновники, принимавшие решение об их запрете, совершенно не сумели.
Во-первых, за короткое время и Facebook, и Instagram стали площадками, на которых миллионы российских частных предпринимателей получили возможность рекламировать свои товары и услуги, привлекая внимание потенциальных клиентов.
Невозможно оценить, скольким людям в провинциальных городах – мастерам маникюра, флористики, кондитерского дела и просто людям с руками – эти социальные сети позволяли сбывать произведенную ими продукцию. И теперь им придется срочно перестраиваться, а это время – и упущенные доходы.
Во-вторых, и Facebook, и Instagram были полем, которое позволяло обсуждать новые идеи. И коммерческие, и политические. Мусора, конечно, здесь хватало, иначе при таких масштабах и быть не может – но при желании и умелой отстройке коммуникаций и целевой аудитории можно было получить вполне объективное представление о том, как будет восприниматься та или иная идея, тот или иной проект.
Сработало и высокомерие российских чиновников: «Разве может быть серьезным то, что не снабжено грифом «секретно», не уложено в красную папку для доклада первому лицу?» Вспомним знаменитую фразу Сергея Лаврова: «Мы что, должны каким-то политологам за какие-то сайты платить?» - и всё становится на свои места.
Социальные сети разрушали монополию российской власти на владение «истиной в последней инстанции», разрушали миф о том, что «в верхах знают дольше и видят лучше». А потому были просто обречены на то, что их в лучших традициях 70-х и 80-х попытаются закрыть. Как будто тогда это спасло крах идеологии позднего социализма в СССР и воспрепятствовало экспорту антисоветских идей.
Нынешнее признание Facebook и Instagram «экстремистскими организациями» — это не просто серьезная ошибка. Это еще и признание своей организационной, административной и идеологической беспомощности. А оговорка в судебном решении, что пользователей не будут наказывать за их использование - абсолютная копия запрета деятельности в России «Талибан». Если очень хочется – то можно. Ведь запретить совсем, как и создать привлекательную российскую альтернативу этим сетям, – невозможно.