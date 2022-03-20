Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:15

Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм. Как сообщается, решение суда вступит в силу немедленно. Два миллиарда пользователей-экстремистов — это, конечно, новое слово в судебной практике. В российской Государственной Думе уже раздаются голоса о том, что при упоминании этих сетей в российских СМИ нужно указывать их статус как «экстремистской организации», а использование их логотипов должно быть запрещено. Все всё понимают – запрет этих социальных сетей происходит не из-за экстремистских высказываний. Поскольку когда в них миллиарды пользователей – обязательно найдутся и люди с психическими расстройствами и неадекватным мышлением, а также странными взглядами. Запрет продиктован политическими мотивами, главный из которых - опустить перед Россией «железный занавес», чтобы у ее граждан не возникало и тени сомнений в достоверности сообщений российской пропаганды, утверждающей, что «все идет по плану».

Политическую составляющую подтверждает и то, как проходило судебное заседание. Тверской суд отказался рассматривать апелляции адвокатов компании Мета, которой принадлежат эти социальные сети, и отклонил их требование о проведении лингвистической экспертизы текстов, которые стали поводом для запрета. Казалось бы — нормальная просьба и было бы логично исследовать, а на самом ли деле... Но суд посчитал, что и без экспертизы вопрос ясен. Кстати, на днях Бразилия запретила Telegram на своей территории, однако оперативно выяснила, что неисполнение решения самой компанией было вызвано технической ошибкой. Она была устранена, и детище Павла Дурова возобновило свою работу на территории страны. Но Россия – это вам не Бразилия. Здесь свои законы, а точнее – понятия, по которым живут российские власти. Здесь правящие элиты не понимают, в каком веке они живут и что значат в наше время социальные сети для граждан. Спору нет, есть у них и негативные стороны. Но положительных – гораздо больше. Вот только адекватно их оценить чиновники, принимавшие решение об их запрете, совершенно не сумели. Во-первых, за короткое время и Facebook, и Instagram стали площадками, на которых миллионы российских частных предпринимателей получили возможность рекламировать свои товары и услуги, привлекая внимание потенциальных клиентов.