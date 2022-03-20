В плен к украинцам попал российский подполковник
Военные 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Украины взяли в плен российского подполковника – начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части, которая дислоцируется в Северной Осетии, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военного Закарпатской бригады Ярослава Галаса.
"Новый пленный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, взятый в ходе столкновения с подразделением 58-й армии РФ. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г. Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания. Начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии Кошель Александр Олегович. Воинское звание – подполковник", - написал в своем Facebook Галас.
Во время личного досмотра украинские бойцы обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные силы Украины". Задержанный уже дает показания украинским контрразведчикам.