США ввели новые санкции против Китая. Пекин пригрозил ответом

Китайские власти готовы принять зеркальные контрмеры против США за новые американские санкции в отношении чиновников КНР и считают Вашингтон "главным нарушителем прав человека в мире". Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ранее госдепартамент США объявил визовые ограничения против нескольких китайских чиновников. Чиновников обвиняют в нарушении прав человека и репрессиях в отношении религиозных и этнических меньшинств в самом Китае и за его пределами.

"Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире - это США. <...> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ", - цитирует Вэньбиня ТАСС.