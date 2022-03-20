Россия ударила из «Торнадо-С» по украинскому городу
Российские военные ударили по городу Авдеевка на востоке Украины новыми реактивными снарядами из РСЗО «Торнадо-С», передает «Украинская правда» со ссылкой на Национальную полицию Украины и сайт «Милитарный».
Полиция сообщила, что россияне обстреляли Авдеевку из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
«Милитарный» же обратил внимание, что полиция продемонстрировала фотографию с блоком системы управления 9Б706 от так называемого высокоточного 300-мм реактивного снаряда 9М544/9M549 для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».
Они предназначены для поражения объектов бронированной и небронированной техники, а также живой силы.