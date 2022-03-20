В Николаеве российские военные обстреляли АЗС: трое погибших

Трое мужчин погибли и одна женщина пострадала в результате обстрела российскими войсками автозаправки в Николаеве, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook

"Пожар в результате обстрела на АЗС в Корабельном районе города Николаева произошел 21 марта. Спасатели потушили огонь на площади 10 кв. От полученных ранений несовместимых с жизнью погибли трое мужчин, одна женщина пострадала, еще до прибытия спасателей ее забрала скорая", - отметили в ГСЧС.