В Турции из-за наплыва россиян резко подорожала аренда жилья

С конца февраля 2022 года аренда жилья в Турции подорожала втрое из-за наплыва россиян. О резкой динамике цен на съемную недвижимость в евразийской стране сообщили опрошенные РИА Новости риелторы.

По словам специалистов, с начала войны в Украине спрос на долгосрочную аренду со стороны россиян вырос в разы. В агентстве недвижимости Tolerance отметили, что с тех пор количество запросов на съемное жилье в Анталье и Аланье увеличилось почти в четыре раза. Цены на этом фоне, по оценкам экспертов, выросли в 2,5-3 раза — ранее они держались на уровне 200-600 долларов в месяц.

Похожая ситуация и со съемными квартирами в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие. По оценкам компании Just Real Prime Broker, арендные ставки выросли в 2-3 раза, до 1-1,5 тысячи долларов в месяц за небольшую студию.

Как рассказали специалисты, снять жилье в Турции сейчас сложно и по новым ценам — предложение практически исчерпано. Дополнительной трудностью стали новые требования многих собственников, которые чаще стали просить заплатить сумму за полгода вперед и в обход местного законодательства настаивать на оплате именно в долларах.