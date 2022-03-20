Мэр Чернигова: Город окружен со всех сторон, выезд в Киев заминирован
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что выезд из города в сторону Киева заминирован. Однако гуманитарная помощь все же доезжает до Чернигова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра украинским СМИ.
«Я могу подтвердить, что прямой выезд в сторону Киева - через Количевку, Ивановку, Ягодное - во многих локациях заминирован», - отметил мэр, добавив, что гуманитарные грузы доезжают до города, несмотря на обстрелы российских военных.
22 марта в Чернигове полностью исчезла электроэнергия. Из-за обесточивания в городе отсутствует и водоснабжение.
Атрошенко отметил, что Вооруженные силы Украины защищают Чернигов по периметру, город практически окружен со всех сторон. Если в начале боевых действий прослеживалась хоть какая-то избирательность, россияне пытались атаковать прежде всего военные объекты, то со временем, особенно в последние дни, ведется преднамеренный огонь по жилым массивам.
«Вы знаете, что были прямые попадания в очереди (за водой и хлебом), когда одновременно погибли 14 человек, 18 раненых. Поэтому сегодня ситуация в городе крайне сложная. Темпы разрушения инфраструктуры превышают возможные темпы ее восстановления. … Окраины города разбомблены вдребезги. В пригороде уничтожено 60-70% домов», — сказал Атрошенко.
Город Чернигов «закрывает» северный путь на Киев, который является стратегической точкой.