Мэр Чернигова: Город окружен со всех сторон, выезд в Киев заминирован

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что выезд из города в сторону Киева заминирован. Однако гуманитарная помощь все же доезжает до Чернигова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэра украинским СМИ.

«Я могу подтвердить, что прямой выезд в сторону Киева - через Количевку, Ивановку, Ягодное - во многих локациях заминирован», - отметил мэр, добавив, что гуманитарные грузы доезжают до города, несмотря на обстрелы российских военных.