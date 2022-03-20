В Украине назвали потери России за 27 дней войны
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 15 300 военных, 509 танков, 99 самолетов и 1213 вертолета. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 22 марта потери россиян составляют:
• личного состава – около 15 300 человек,
• танков ‒ 509,
• ББМ – 1 556,
• артиллерийских систем – 252,
• РСЗО – 80,
• средств ПВО – 45,
• самолетов – 99,
• вертолетов – 123,
• автомобильной техники – 1000,
• кораблей/катеров – 3,
• цистерн с ГСМ – 70,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 35,
• специальной техники – 15.