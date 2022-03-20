В Украине назвали потери России за 27 дней войны

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 15 300 военных, 509 танков, 99 самолетов и 1213 вертолета. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 22 марта потери россиян составляют:

• личного состава – около 15 300 человек,

• танков ‒ 509,

• ББМ – 1 556,

• артиллерийских систем – 252,

• РСЗО – 80,

• средств ПВО – 45,

• самолетов – 99,

• вертолетов – 123,

• автомобильной техники – 1000,

• кораблей/катеров – 3,

• цистерн с ГСМ – 70,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 35,

• специальной техники – 15.