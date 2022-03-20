В Госдуме предложили заменить голливудские премьеры китайскими

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить голливудские премьеры фильмами из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана.

По словам Драпеко, в Китае снимают «замечательные исторические, костюмные картины», которые не показывают в России. «И очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более что они вообще никогда не шли», — цитирует Драпеко РИА Новости.

Кинопродукцию из стран СНГ российский депутат также считает достойной: «Ну и, конечно, кино наших соседей — стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать».