Рекордная с 2008 года сумма: в феврале россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей

В феврале 2022 года объем средств жителей России в банках страны снизился на 3,5%, или 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор Центробанка о развитии российского банковского сектора.

В документе отмечается, что наибольший отток средств с банковских счетов пришелся на последнюю неделю февраля. «Однако повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность», — говорится в обзоре.

В регуляторе считают, что повышенный спрос россиян на наличные как в рублях, так и в валюте был вызван «негативным информационным фоном в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков».

В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), показывает статистика Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса (тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд руб.), отмечает РБК.