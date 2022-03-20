В Турции заявили, что достичь мира в Украине сложно, но возможно

Достижение мира в Украине - это сложная, но выполнимая задача, и Турция прилагает все усилия, чтобы добиться этого, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что противостояние в Украине принесло "достаточно смертей, разрушений и страданий".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы остановить эту войну. Наши инициативы будут продолжены. Достичь мира сложно, но не невозможно. Нельзя допустить новую холодную войну. Последствия будут ужасны для всех", - написал Калын в Twitter.