Икрам Нур, автор haqqin.az 13:44

Депутат российской Государственной Думы продвигает тезис о создании экономической автаркии России, ссылаясь при этом на опыт Ирана. Мария Бутина – фигура одиозная. Некоторое время назад ее пытались сделать чуть ли не национальной героинькой. Ну а как же – работала в США, была арестована, отсидела полтора года в американской тюрьме. Правда, при этом умалчивалось, что в ходе следствия она буквально с первых дней начала сдавать всё и всех. А потом и вообще пошла на сделку со следствием.

Кому положено – об этом прекрасно знали, а потому за свою «деятельность в Америке во благо России» наград она не получила, ограничились устройством её в контору Марго «Иди долма готовить» Симоньян. Но Бутиной этого было мало. Она всерьез считала, что заслуживает большего. И начались метания «шпионки-героиньки» в поисках теплого политического кресла. То она в экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в РФ, то в Общественной палате, где обозначила свою специализацию на защите прав и интересов граждан России за рубежом и в российской тюремной системе. Об успехах Бутиной на этом поприще неизвестно ничего. Но российские власти оценили ее лояльность, и теперь она – в Государственной Думе. А после российского вторжения в Украину взялась рекламировать автаркию российской экономики. Утверждая, что раз уж это у Ирана получилось, то Россия вообще справится без проблем, такой вот «ура-патриотизм головного мозга». То, что она говорит и пишет, – за гранью, но других депутатов сейчас в России нет. Выбор между умными и верными состоялся…

Итак, что же утверждает Бутина? Давайте просто пройдемся по некоторым ее тезисам. Думаю, что как человеку, немного знакомому с иранскими реалиями, у меня есть на это определенное право. Правда, достаточно было бы сказать, что если западные санкции не наносили ущерба иранской экономике – то вряд ли Тегеран так активно боролся бы за их отмену. Но аргументы такого рода для подобных Бутиной не доходят, поэтому пройдемся по деталям. Она утверждает, что «экономика Ирана не рухнула». Может быть, вот только инфляция в Иране в 2020 году достигла 36,5%. Износ критической инфраструктуры Ирана, в первую очередь добывающей промышленности и энергетики, достигает угрожающих масштабов. Еще один тезис Бутиной: «Иран слез с нефтяной иглы». Нет, не слез, что бы по этому поводу ни говорили иранские власти. Сегодня Иран может поставлять только сырую нефть в качестве оплаты своих торговых сделок и для получения валюты. А это крайне невыгодная сделка, поскольку продукты нефти повышают стоимость сырой в десятки раз. Но с нефтехимией не получается – нет технологий и инвестиций. Еще один тезис: «Дефицита не возникло». Это может написать только человек, который там ни разу не был. Или был, но видел текущую ситуацию в Иране, как говорил герой известной комедии, «из окна персонального автомобиля». Последние 10 лет, особенно с началом кампании в Сирии, в стране критически не хватает товаров первой необходимости. И это я еще молчу о том, что Тегеран задыхается от отсутствия импорта технологий – в авиастроении, машиностроении, электронике.

Особенно прекраснодушно заявление Бутиной о том, что в Иране «Безработицы не случилось». Между тем официальный уровень безработицы в этой стране достигает 9%. Скрытая безработица, особенно среди молодежи, уверенно перешагнула 25% и стремительно идет вверх. Иран сегодня нуждается в модернизации, но сделать это невозможно без снятия санкций, на что и направлены все усилия иранского руководства. Схема их обхода выстроена, но полученный результат не слишком эффективен. Госпоже Бутиной об этом ничего неизвестно. Как неизвестно и о том, каких же реально достижений добился Иран в своей «экономике сопротивления». А они есть, и в первую очередь это создание мощной инженерной школы, которая позволила добиться серьезных прорывов в ракетостроении, беспилотной авиации, атомной энергии. Что в России сейчас активно разрушается, низводя оплату инженерных кадров к минимуму. Депутату Бутиной о всей сложности иранского опыта задумываться «не по чину». В ее реальности все легко, просто и происходит «по щучьему велению». Но зададим ей контрольный вопрос.