Россия из-за санкций потеряла 78 самолетов, но перевела в свой реестр 800 чужих
Российские авиакомпании из-за введенных западными странами санкций окончательно потеряли в общей сложности 78 самолетов. Такое число назвал сегодня глава Минтранса РФ Виталий Савельев, передает ТАСС.
По словам российского министра, авиаперевозчики РФ лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они арестованы за рубежом.
Савельев также уточнил, что на данный момент в российский реестр переведены уже почти 800 авиалайнеров.
В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов. Позже российский Минтранс разработал проект постановления правительства РФ, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается разрешать возвращать иностранные борты лизингодателям только при получении одобрения специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.