Россия из-за санкций потеряла 78 самолетов, но перевела в свой реестр 800 чужих

По словам российского министра, авиаперевозчики РФ лишились 78 из 1367 воздушных судов. Все они арестованы за рубежом.

Савельев также уточнил, что на данный момент в российский реестр переведены уже почти 800 авиалайнеров.

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов. Позже российский Минтранс разработал проект постановления правительства РФ, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается разрешать возвращать иностранные борты лизингодателям только при получении одобрения специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.