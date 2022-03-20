Россия скоро может остаться без лифтов

Комплектующих для производства лифтов в Российской Федерации хватит на полгода, а потом из-за санкций могут начаться проблемы, так как треть деталей – импортные. Об этом заявил генеральный директор ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов.

"Комплектующих для производства лифтов хватит на полгода. 70% деталей российские и только 30% импортные. Но есть важнейшие узлы, которые собираются из импортных комплектующих. Так, в работе станции управления лифтом очень многое зависит от микропроцессоров и микроконтроллеров. Если поставки этих чипов запретят, то непонятно будет, как решать эту проблему, - сказал он.