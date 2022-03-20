Российские врачи сообщают о дефиците лекарств

Российские врачи столкнулись с нехваткой более чем 80 препаратов, передают «Ведомости» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более 3 тысяч докторов.

Констатируется, что есть проблемы с противовоспалительными препаратами, такими как детский нурофен. Вместе с тем наблюдается недостаток гастроэнтерологических, противоэпилептических, противосудорожных медикаментов и антидепрессантов. Кроме того, врачи жалуются на нехватку инсулина, лекарств для поджелудочной и щитовидной железы, препаратов для пациентов с диабетом. Проблемы также и с оральными контрацептивами и препаратами для менопаузальной гормональной терапии.

Отмечается, что пик дефицита на данный момент уже пройден. Вызван он был ажиотажным спросом со стороны покупателей.