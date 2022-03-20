В городе Макаров, который накануне был освобожден от российских войск, каждый второй дом поврежден или уничтожен, передает "Украинская правда" со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе ни приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", - написал Небытов в своем Facebook.

Глава полиции Киевской области обнародовал видео, на котором поврежденные и уничтоженные жилые дома.