Украинские военные разгромили колонну российских войск на Харьковщине
Российские войска предпринимают попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны, сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
“За прошедшие сутки российские войска нанесли 84 удара разных видов. Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но около 5 утра вторника мобильные подразделения Вооруженных сил Украины в районе Новой Водологи сбили российскую крылатую ракету. Среди очередных побед наших Вооруженных сил - трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну российских войск, те просто сбежали с поля боя, бросив технику”, - отметил он.