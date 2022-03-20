Ильхам Алиев Имрану Хану: Азербайджан высоко ценит позицию Пакистана

«Азербайджанский народ всегда высоко ценит принципиальную позицию Пакистана, его политическую и моральную поддержку правому делу нашей страны в период Отечественной войны. Мы также хотели бы видеть компании Пакистана в широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях». АзерТАдж сообщает, что об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном премьер-министру Пакистана Имрану Хану в связи Днем Пакистана.

«Нас радует нынешний уровень азербайджано-пакистанских связей, которые исходят из общих исторических, религиозных корней наших братских народов и поднялись на уровень стратегического партнерства. Мы придаем большое значение развитию наших отношений, построенных на взаимном доверии. Хочу особо подчеркнуть поддержку, оказываемую нашими странами друг другу в рамках международных организаций», - отмечается в послании главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что есть благоприятные условия для расширения азербайджано-пакистанского сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, туристической, образовательной и военно-технической сферах.

«Уверен, что, используя эти возможности, совместными усилиями наши межгосударственные отношения, двустороннее и многостороннее плодотворное сотрудничество будут и впредь успешно укрепляться», - говорится в письме.