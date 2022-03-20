В Украине погибли высокопоставленные офицеры российского СОБР

По данным издания, во Владимире на днях прошли похороны четверых офицеров местного отряда СОБР — троих подполковников и одного полковника. Местные СМИ написали об этом, но позже отредактировали статьи, убрав фамилии, пишет "Медиазона".

В ходе войны в Украине, под Харьковом, погибли несколько высокопоставленных офицеров Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) из Владимира, сообщает "Медиазона" ссылаясь на сообщения в соцсетях и СМИ, а также на источники.

5 марта в украинских Telegram было опубликовано видео разбитой российской колонны, в которой было несколько грузовиков, предположительно автозаков, используемых Росгвардией. В кузовах разбитых грузовиков и на земле около них видны полицейские щиты и шлемы.

В этот же день двое активистов из Владимира — Кирилл Ишутин и Кирилл Алексеев — были на допросе в отделении полиции. Они рассказывают, что сотрудники полиции обсуждали эти ролики: на кадрах они узнали машины владимирского ОМОНа. «Погибли в полном составе — все, кто поехал. В полиции сегодня об этом говорили, женщины чуть не плакали. Говорили, какие хорошие ребята были», — написал Кирилл Алексеев.

Также источники "Медиазоны" подтвердили имена погибших старших офицеров владимирского СОБР. Утверждается, что офицеры погибли под Харьковом 3 марта. Минимальная оценка числа погибших, по словам источников издания, около 40 человек.