Видите связь между войной в Ливии и в Украине? А между тем, как тот легендарный суслик, она есть. И наблюдать за ней помогает неоднократно поколоченный турецкой армией и траченный африканской молью «фельдмаршал» Халифа Хафтар, который решил, что настал час для очередной его авантюры.

Признанное ООН и поддерживаемое Турцией Правительство национального единства (ПНЕ) Абдульхамида Дбейбы уже заработало от Москвы «черную метку», поскольку в ходе в ходе голосования за резолюцию, осуждающую российскую агрессию в Украину, проголосовало «за», да еще и заявило, что «действия России являются грубым нарушением международного права».

В список недружественных государств Кремль вносит и за меньшее, поэтому Халифа Хафтар, о котором все как-то в последнее время начали забывать, тут же решил, что вот он, очередной шанс переиграть собственное поражение, да еще при этом и заработать. А потому и срочно полетел в Москву, чтобы напомнить своим друзьям в коридорах российской власти, тем самым, кто подарил ему ушанку из редкой черной норки, что он жив и еще способен возглавить Ливию, если, конечно, ему немного помогут материально.

Суть его предложения предельно проста. За умеренную цену он готов отправить ливийских «добровольцев» на помощь России. А Москва должна помочь ему вооружить его формирования в Ливии. Тем более что 40% личного состава российских частных военных компаний в стране, включая и знаменитый «Вагнер», который переименован в ЧВК «Лига», отозвано в Россию и будет отправлено на украинский фронт.

Так что вооружить воинство Хафтара и выплатить ему денежное довольствие за несколько месяцев вперед просто необходимо. Ведь оно и российские ЧВК заменит, и «добровольцев» предоставит, и интересы Москвы в Ливии при этом будут. А то, что так называемый фельдмаршал самым позорным образом провалил все свои операции против законного правительства в Ливии, которое натаскивали турецкие советники, – так это шайтан попутал, больше такого не повторится.