Москве предлагает помощь сам фельдмаршал Хафтар новый поворот
Частный самолёт Gulfstream G550, связанный с мятежным главой так называемой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, покинул Москву, куда прибыл из Марокко.
Видите связь между войной в Ливии и в Украине? А между тем, как тот легендарный суслик, она есть. И наблюдать за ней помогает неоднократно поколоченный турецкой армией и траченный африканской молью «фельдмаршал» Халифа Хафтар, который решил, что настал час для очередной его авантюры.
Признанное ООН и поддерживаемое Турцией Правительство национального единства (ПНЕ) Абдульхамида Дбейбы уже заработало от Москвы «черную метку», поскольку в ходе в ходе голосования за резолюцию, осуждающую российскую агрессию в Украину, проголосовало «за», да еще и заявило, что «действия России являются грубым нарушением международного права».
В список недружественных государств Кремль вносит и за меньшее, поэтому Халифа Хафтар, о котором все как-то в последнее время начали забывать, тут же решил, что вот он, очередной шанс переиграть собственное поражение, да еще при этом и заработать. А потому и срочно полетел в Москву, чтобы напомнить своим друзьям в коридорах российской власти, тем самым, кто подарил ему ушанку из редкой черной норки, что он жив и еще способен возглавить Ливию, если, конечно, ему немного помогут материально.
Суть его предложения предельно проста. За умеренную цену он готов отправить ливийских «добровольцев» на помощь России. А Москва должна помочь ему вооружить его формирования в Ливии. Тем более что 40% личного состава российских частных военных компаний в стране, включая и знаменитый «Вагнер», который переименован в ЧВК «Лига», отозвано в Россию и будет отправлено на украинский фронт.
Так что вооружить воинство Хафтара и выплатить ему денежное довольствие за несколько месяцев вперед просто необходимо. Ведь оно и российские ЧВК заменит, и «добровольцев» предоставит, и интересы Москвы в Ливии при этом будут. А то, что так называемый фельдмаршал самым позорным образом провалил все свои операции против законного правительства в Ливии, которое натаскивали турецкие советники, – так это шайтан попутал, больше такого не повторится.
И хотя в реальные боевые качества его войск в Москве никто не верит, всем известно, что контролируемые им всяческие «Тарик бин Зияды» только и умеют, что горделиво позировать на камеры вдали от передовой – денег он все же получит. И не то чтобы с уверенностью российской стороны в его успех, а так, вдруг и выгорит, под знаменитый русский авось.
Феерически спланированная «не-война» России против Украины в кратчайший срок, всего 26 дней прошло, обернулась тем, что в наступление по украинской территории идти некому, а потому в Кремле решили собирать всех, кого можно. Отзываются российские наемники из Африки, сокращается группировка в сирийском Хмеймиме, скоро и до российских «советников» в Венесуэле дело дойдет. А потому срочно нужны союзники.
Пусть одиозные, пусть пустозвоны, не имеющие реальных возможностей – лишь бы публично заявляли о лояльности России. Российская внешняя политика возвращается к временам, когда любой туземный вождь, объявивший о «социалистической ориентации», тут же начинал накачиваться экономической помощью и вооружениями.
И это уже не остановить. Там принимают авантюристов, и готовы их всячески спонсировать. А когда они в очередной раз предадут или потерпят фиаско – в Кремле просто пожмут плечами - дескать, бывает. Или, что вероятнее, обвинят во всем внешних врагов, которые в очередной раз напакостили России.