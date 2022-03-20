В Кремле заявили о «сложных временах» для русских за границей

В настоящее время мало возможностей, чтобы защитить граждан России от русофобии за рубежом. Для русскоговорящих сейчас сложные времена, заявил на брифинге 22 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут российские «Известия».

«Очень мало мер, возможно, потому что международное право фактически не работает. Да и другие виды права в европейских странах практически не работают. Хочется надеяться, что истерика не будет идти дальше по нарастающей, но кто знает», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как защитить русских от нарастающей ненависти за рубежом.