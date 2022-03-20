В Офисе Зеленского рассказали, когда в Украине ожидать завершения активных боевых действий

Активные боевые действия в Украине с российскими войсками могут завершиться через две-три недели, заявил во время телемарафона советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, активные боевые действия могут скоро завершиться, поскольку российским войскам нечем будет их вести.

"...Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю две-три недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение пяти суток - это маленькая модель того, что будет происходить за три недели, будет время на оперативную паузу... За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять - нам будет удобнее их уничтожать", - цитирует Арестовича РБК-Украина.