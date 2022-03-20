Украинский Чернигов остался без света и воды

Один из крупнейших городов Украины Чернигов остается без электро-, тепло- и водоснабжения из-за повреждений объектов критической инфраструктуры. Об этом в Telegram пишет глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"На сегодняшний день город Чернигов без электроэнергии, соответственно, без водоснабжения. Все службы работают», - пишет он.

За последние сутки в Черниговской области зарегистрировано 10 пожаров. Кроме того, пиротехники ГСЧС за сутки 14 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов.