Кремль о несогласных с войной в Украине: «...Меньшинство есть меньшинство»

В Кремле слышат мнение меньшинства, которое не согласно со «спецоперацией» РФ в Украине, и надеются, что к этим людям придет осознание происходящего, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

«Их мало таких. Подавляющее большинство граждан, и об этом свидетельствуют статистика и опросы, - свыше 75 процентов поддерживают операцию, поддерживают президента РФ», - сказал Песков. Как он считает, «это неопровержимый факт».

По данным Пескова, со спецоперацией не согласны менее 25% россиян. На уточняющий вопрос, слышат ли в Кремле этих людей, пресс-секретарь президента сказал: «Мнение слышат, но все-таки меньшинство есть меньшинство».

«Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, ее причин. Мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что там дается в новостях», - отметил Песков.