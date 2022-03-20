Италия заморозила активы российских олигархов на €800 миллионов

Объем замороженных активов российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза на фоне вторжения РФ в Украину, составил более 800 млн евро, заявил премьер-министр республики Марио Драги.

По словам Драги, санкции, введенные европейскими партнерами, должны вынудить российское правительство прекратить военные действия на территории Украины и сесть за стол переговоров. «Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 млн евро», — заявил он, его цитирует РИА Новости).

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти страны заморозили средства Банка России на сумму 22 млрд евро.

18 марта о заморозке российских активов сообщил глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По его словам, объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 млн евро..