Россияне урывают последние кофточки, джинсы и кроссовки российские СМИ начали кампанию против шопинга
На фоне ухода крупных иностранных компаний с российского рынка во многих городах России начал наблюдаться острый дефицит товаров. Журналист «Комсомольской правды-Челябинск» Галина Федорченко разразилась большой статьей, в которой высказывает свое возмущение по поводу того, что люди хотят красиво одеваться.
«С начала марта в Челябинске закрыли десяток зарубежных магазинов одежды. Все из-за санкций, которые вводят против России. Жители в спешке бегут в отделы, которые вот-вот уйдут с рынка, чтобы купить больше вещей. Вещей, которые им не нужны. Люди считают, что у них отнимают возможность покупать то, что хочется. Но на самом деле им дарят шанс не забарахлиться», - говорится в статье.
Автор осуждает россиян, которые бегут в торговые центры, чтобы урвать кофточку, джинсы или кроссовки. Покупатели выбирают не то, что будут носить несколько сезонов подряд, а то, что осталось.
«Складывается ощущение, что людям важнее выпендриться перед коллегами в новом наряде, чем выбрать подходящую одежду», - пишет автор.
Далее Федорченко приходит к неутешительному выводу - оказывается у россиян нет ценностей в выборе одежды!
«На это влияет быстрая мода, то есть смена коллекций каждую неделю. Если вы не знали, в тех же Zara или H&M новые вещи прибывают 52 раза в год! Неудивительно, что из-за этого качество одежды страдает: через три стирки брюки расползаются по швам, на кофтах появляются катышки, а футболки теряют форму. Бренды не заморачиваются насчет качества, потому что они искусственно ускоряют моду, заставляя людей чаще приходить за недорогой одеждой», - считает автор.
Журналистка утверждает, что частый шопинг также наносит ощутимый урон по экологии России.
«По этому поводу экологи давно бьют тревогу: если одежда становится для человека тряпкой, он ее выкидывает. Все это попадает на мусорные полигоны, где лежит годами и не разлагается, потому что большинство вещей сделаны из синтетики — полиэстера, акрила, нейлона… Получается, что временный уход зарубежных брендов – это возможность разобрать шкафы с одеждой, понять свой стиль и начать бережнее относиться к тому, что имеешь. Верю, что благодаря этому люди задумаются о том, что они вообще покупают. И станут брать более качественные вещи, чтобы дольше их носить. Пусть и не ради экологии», - говорится в статье.