15:25

На фоне ухода крупных иностранных компаний с российского рынка во многих городах России начал наблюдаться острый дефицит товаров. Журналист «Комсомольской правды-Челябинск» Галина Федорченко разразилась большой статьей, в которой высказывает свое возмущение по поводу того, что люди хотят красиво одеваться. «С начала марта в Челябинске закрыли десяток зарубежных магазинов одежды. Все из-за санкций, которые вводят против России. Жители в спешке бегут в отделы, которые вот-вот уйдут с рынка, чтобы купить больше вещей. Вещей, которые им не нужны. Люди считают, что у них отнимают возможность покупать то, что хочется. Но на самом деле им дарят шанс не забарахлиться», - говорится в статье.

Автор осуждает россиян, которые бегут в торговые центры, чтобы урвать кофточку, джинсы или кроссовки. Покупатели выбирают не то, что будут носить несколько сезонов подряд, а то, что осталось. «Складывается ощущение, что людям важнее выпендриться перед коллегами в новом наряде, чем выбрать подходящую одежду», - пишет автор. Далее Федорченко приходит к неутешительному выводу - оказывается у россиян нет ценностей в выборе одежды!