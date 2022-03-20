Королевская семья Нидерландов примет беженцев из Украины

Король Нидерландов Виллем-Александр предложил разместить украинских беженцев на территории одного из своих дворцов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление королевского дома Нидерландов.

Речь идет о замке XV века, возведенном как охотничий дом и окруженном рвом, на территории дворцового комплекса Хет-Лоо на окраине города Апелдорн. Там с середины апреля смогут разместиться от шести до восьми украинских семей или от 20 до 30 человек.

Отмечается, что замок, где будут жить украинские беженцы, расположен в задней части дворцового парка. Он закрыт для публики и фактически используется королевской семьей как частная резиденция. Король арендует имущество у государства.