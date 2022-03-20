Жители Херсона снова вышли на митинг в поддержку Украины. Их встретили слезоточивым газом видео

В Херсоне местные жители снова вышли на митинг в поддержку Украины.

Как пишет "Суспільне Херсон", российские военные применили против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг.

Отметим, что вчера митинг в Херсоне в поддержку Украины был также разогнан, российские военные забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, сообщалось о раненых.