Жители Херсона снова вышли на митинг в поддержку Украины. Их встретили слезоточивым газом видео
В Херсоне местные жители снова вышли на митинг в поддержку Украины.
Как пишет "Суспільне Херсон", российские военные применили против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг.
Отметим, что вчера митинг в Херсоне в поддержку Украины был также разогнан, российские военные забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, сообщалось о раненых.
⚡️У Херсоні російські нацисти застосували сльозогінний газ, щоби розігнати мирний мітинг— Бандерівка (@GG_TanYa) March 22, 2022
Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.
Відео/Фото: Суспільне Херсон pic.twitter.com/MxK2GVHDb0