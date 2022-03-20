Народного депутата, кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, ищут во многих городах Украины. Официальных данных о том, что он мог выехать из страны, нет, сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова в интервью "Украинской правде".

"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве и мы не доберемся до него - я так не могу. Мы их отрабатываем. Создана определенная группа, которая разыскивает Медведчука и проводит следственные действия. Причем обыски проходят во многих городах. Кроме того, у следствия нет данных, что он мог выехать из Украины", - отметила она.

По словам Венедиктовой, если Медведчук пересек границу, это было незаконное пересечение. "Поэтому официальных данных, когда он пересек границу у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона", - добавила генпрокурор.