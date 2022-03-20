Джанни Де Бьязи о том, почему вернул в сборную Азербайджана Эдди Исрафилова и Дмитрия Назарова

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи провел на Бакинском олимпийском стадионе пресс-конференцию перед товарищескими матчами с национальными командами Мальты (25 марта) и Латвии (29 марта). Обе игры состоятся на Мальте, куда наша сборная отправится на сборы.

Первый вопрос итальянскому специалисту был задан о составе, приглашенном на сбор, и, в частности, о привлечении таких футболистов, как Эдди Исрафилов и Дмитрий Назаров, которые долго время в сборную не вызывались.

«Я никогда не говорил, что их больше не будет в сборной, - отвечает Де Бьязи. - Просто в условиях пандемии мы не вызывали их, делали ставку на молодежь. Но теперь понимаем, что, кроме молодежи, нам нужны и опытные игроки. Эдди Исрафилов, Ричард Алмейда, Дмитрий Назаров, Агабала Рамазанов приглашены именно поэтому. Однако и молодые футболисты по-прежнему в составе. К ним примкнули более опытные игроки, которые своим опытом нам могут помочь.

Вратари? У нас три хороших вратаря. Ниджат Мехбалыев проводит хороший сезон в «Габале», двое других – Мехти Джаннатов и Салахат Агаев - более опытные. Посмотрим, кто лучше проявит себя на тренировках.

Рустама Ахмедзаде мы пригласили в сборную не сразу. Сначала я думал отпустить его в молодежную команду. Но потом выяснилось, что Намик Алескеров слегка травмирован и неизвестно, сможет ли сыграть. Поэтому приняли решение вызвать Рустама.

Победы сами по себе не приходят. За них нужно бороться. В июне у нас четыре важнейшие игры в Лиге наций. Нам нужно много игроков – около 30, так как матчей много. Нужна сплоченность. Все должны понимать, что мы бьемся за страну, за флаг.

В июне и наши соперники будут уставшими после тяжелого сезона. Главное, чтобы у нас не было травмированных. Группа у нас сбалансированная. Выделяется только Словакия».

Состав сборной Азербайджана на матчи с Мальтой и Латвией:

вратари - Мехти Джаннатов («Зиря»), Ниджат Мехбалыев («Габала»), Салахат Агаев («Сабах»);

защитники - Максим Медведев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Торал Байрамов, Аббас Гусейнов (все – «Карабах»), Тамкин Халилзаде («Зиря»), Азер Салахлы («Нефтчи»), Ходжат Хагверди («Сумгайыт»), Амин Сейдиев («Сабах»);

полузащитники - Ричард Алмейда, Гара Гараев, Филип Озобич (все – «Карабах»), Джошгун Диниев («Зиря»), Алексей Исаев («Сабах»), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба – «Нефтчи»), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия);

нападающие - Намик Алескеров («Бурсаспор», Турция), Рамиль Шейдаев («Карабах»), Ренат Дадашов («Тондела», Португалия), Агабала Рамазанов («Зиря»), Рустам Ахмедзаде («Карабах»).