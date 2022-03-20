Азербайджанский и российский генералы обсуждают вывод армянских войск из Карабаха

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился сегодня с делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-полковником Алексеем Кимом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы исполнения положений заявления, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, а также оперативная обстановка на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В соответствии с пунктом 4 заявления от 10 ноября 2020 года стороны провели обстоятельный обмен мнениями по выводу незаконных армянских вооруженных группировок с территории Азербайджана и ряду других вопросов, отмечается в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.