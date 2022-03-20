И Oriflame уходит с российского рынка

Шведско-швейцарская компания Oriflame, специализирующаяся на разработке и продаже косметики, уходит с российского рынка. Компания приостанавливает инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия, а также онлайн-продажи конечным потребителям в РФ.

«Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде», — заявили в Oriflame, продукция которой продается более чем в 60 странах, передает Insider.