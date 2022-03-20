Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество

Генерал Надим Раза подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Пакистаном, значительно развившись, вступили в новый этап.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, накануне состоялась официальная церемония встречи. После исполнения государственных гимнов обеих стран министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов прошел перед почетным караулом.

Закир Гасанов, в свою очередь, отметил, что между народами Азербайджана и Пакистана исторически существуют дружественные связи, которые, как и в других сферах, вносят весомый вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества.

Отмечается, что на встрече была особо подчеркнута значимость расширения взаимодействия между видами войск армий двух стран, организации взаимных визитов и дальнейшего развития сотрудничества. Стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы военного образования, борьбы с терроризмом и другие вопросы безопасности.