Мадат Гулиев договаривается о совместном производстве вооружений с Barzan Holdings
В столице Катара Дохе состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с президентом компании Barzan Holdings Насером Хасаном аль Наими.
Отметим, что Мадат Гулиев находится с рабочим визитом в Дохе для участия в 7-й Международной выставке и конференции по морской обороне DIMDEX-2022.
В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сфере совместного производства продукции оборонного назначения между подведомственными Министерству оборонной промышленности Азербайджана предприятиями и компанией Barzan Holdings.
Отметим, что DIMDEX проводится с 2008 года и является самой престижной военно-морской оборонной выставкой в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В этом году в ней принимают участие компании из США, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Южной Кореи и других стран.
Международная выставка и конференция продолжат свою работу до 23 марта.