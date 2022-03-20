Мадат Гулиев договаривается о совместном производстве вооружений с Barzan Holdings

Отметим, что Мадат Гулиев находится с рабочим визитом в Дохе для участия в 7-й Международной выставке и конференции по морской обороне DIMDEX-2022.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сфере совместного производства продукции оборонного назначения между подведомственными Министерству оборонной промышленности Азербайджана предприятиями и компанией Barzan Holdings.

Отметим, что DIMDEX проводится с 2008 года и является самой престижной военно-морской оборонной выставкой в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В этом году в ней принимают участие компании из США, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Южной Кореи и других стран.

Международная выставка и конференция продолжат свою работу до 23 марта.