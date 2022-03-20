Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Согласно приговору, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Навального также обязали выплатить штраф в размере 1 млн 200 тыс. руб.

Лефортовский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии российского оппозиционера Алексея Навального по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщает Коммерсант.

Новое дело слушалось на выездных заседаниях в исправительной колонии во Владимирский области, где Навальный отбывает прежде назначенное наказание. Гособвинение просило дать ему 13 лет колонии строгого режима и назначить штраф в размере в 1,2 млн рублей. Сам оппозиционер отвергал обвинения.

По данным следствия, Навальный похитил около 2,7 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией. Участие Навального в выборах президента РФ 2018 года следователи назвали прикрытием для сбора денег и экстремистской деятельности.

По второму делу Навального обвинили в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая выносила ему приговор о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.