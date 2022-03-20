Венгрия подняла истребители для перехвата залетевшего из Украины самолета

Самолеты венгерских военно-воздушных сил были подняты по тревоге для перехвата летательного аппарата, который вошел в воздушное пространство страны с территории Украины, сообщает газета Hungary Today со ссылкой на минобороны.

Согласно информации, инцидент произошел накануне. «Венгерские истребители "Грипен" были подняты в понедельник днем из-за неопознанного воздушного судна, вторгшегося в воздушное пространство страны из Украины», – заявили в оборонном ведомстве страны.

Отмечается, что самолет был обнаружен радарами в восточной части Венгрии. Он направлялся в сторону Словакии. ВВС Венгрии в третий раз с субботы поднимали самолеты по тревоге.