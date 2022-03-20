Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил командующего 6-й общевойсковой армией Владислава Ершова, сейчас он под домашним арестом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного журналиста Романа Цимбалюка.

Отмечается, что Ершов находится под следствием из-за больших потерь личного состава в Украине.

По предварительным данным, в 6-й общевойсковой армии не досчитались 2 тысяч военнослужащих. Из них – около 180 человек – солдаты-срочники. Утверждается, что сейчас генерал Ершов находится под домашним арестом. Против него открыли производство.