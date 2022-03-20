Италия хочет видеть Украину в Евросоюзе
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти страны поддерживают членство Украины в Европейском Союзе, сообщает Reuters.
"Высокомерие российского правительства столкнулось с достоинством украинского народа, которому удалось обуздать экспансионистские цели Москвы и возложить огромные расходы на армию вторжения", – цитирует Драги УНИАН.
Итальянский премьер отметил, что Италия хочет видеть Украину в Евросоюзе, но этот процесс будет долгим из-за необходимости реформ: "Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе".