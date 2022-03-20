Одна из крупнейших в мире судоходных компаний уходит из России

Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk прекращает деятельность в России.

"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk как ответственный участник транспортного рынка принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России", - цитирует РИА Новости уведомление компании для клиентов.

Также Maersk прекращает прием новых заказов на своих сервисах как в Россию, так и из нее, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные.