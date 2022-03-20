Крупный производитель шин отказался от инвестиций в России

Крупнейший актив финского производителя шин Nokian Tyres, завод, расположенный в Всеволожске Ленинградской области, продолжает работу, инвестиции прекращены, как и прием российских заказов на грузовые шины, передает РИА Новости.

"Продолжая производство шин для легковых автомобилей в России, мы хотим, чтобы Nokian Tyres продолжала управлять заводом и контролировать его. Мы больше не инвестируем в российское производство", - говорится в пресс-релизе производителя.

Компания следит за развитием ситуации в Украине, на российском рынке и продолжает на нее оперативно реагировать при необходимости, уточняет производитель.