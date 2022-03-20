«Это прерогатива Минобороны»: в Кремле не стали называть потери в Украине

Как сообщает ТАСС, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся накануне в публикации «Комсомольской правды» данные о потерях, которые серьезно расходятся с официальными данными Министерства обороны РФ, Песков сказал: «Нет, никак не могу прокомментировать, нужно спросить у «Комсомольской правды».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с потерями российских вооруженных сил в ходе войны в Украине.

Журналист газеты Александр Гамов вызвался прояснить ситуацию, заявив, что сайт «Комсомолки» был взломан, «и в течение буквально нескольких минут была ложная, фейковая информация, об этом очень многие СМИ знают».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль не располагает актуальной информацией о потерях. «Мы не располагаем информацией и не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно Министерства обороны», - сказал Песков.

2 марта российское Минобороны сообщало, что в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, еще 1 597 военных РФ получили ранения.