Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки

В связи с войной в Украине, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем, говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Из списка Вinance P2P исключены:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

перевод с банковской карты (Россия);

SBP — быстрый банковский перевод;

Мир.

Отмечается, что все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.