Крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки
В связи с войной в Украине, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Из списка Вinance P2P исключены:
Сбербанк;
Газпромбанк;
Альфа Банк;
Открытие;
ВТБ;
перевод с банковской карты (Россия);
SBP — быстрый банковский перевод;
Мир.
Отмечается, что все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.