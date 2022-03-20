В Харькове нашли останки узника фашистских концлагерей, погибшего от российского снаряда

Харьковские коммунальщики добрались до квартиры узника фашистских концлагерей Бориса Романченко, погибшего накануне в результате российского обстрела и пожара в девятиэтажке на Северной Салтовке (район Харькова).

УНИАН сообщает в своем Telegram-канале, что квартира 96-летнего мужчины и весь этаж выгорели дотла. Найти останки удалось со второй попытки, в черный мешок собрали кости. В этом коммунальщикам помогал сосед.

Борис Романченко был заключённым в немецких концлагерях Бухенвальд, Пенемюнде, Мительбау-Дора и Берген-Бельзен. Он пережил и голодомор, но погиб в результате российского обстрела.