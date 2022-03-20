Под Киевом пропал известный украинский журналист

Украинский фотожурналист Максим Левин перестал выходить на связь. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на друга Левина, Маркияна Лисейко, и журналистку Олену Максименко.

По их словам, в последний раз пообщаться с Левиным удалось 13 марта. В этот день он самостоятельно поехал снимать боевые действия.

«Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен», — пишет Максименко.

Максим Левин в качестве фотокорреспондента и документального фотографа работал со многими международными СМИ, в том числе Reuters, BBC и Associated Press.